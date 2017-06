Rogério Dutra Silva é eliminado nas quartas de final das duplas em Roland Garros

10:14 · 07.06.2017 por Estadão Conteúdo

A boa campanha de Rogério Dutra Silva na chave de duplas de Roland Garros parou nas quartas de final. Nesta quarta-feira, o brasileiro e o italiano Paolo Lorenzi deixaram o evento em Paris com a derrota para o espanhol Fernando Verdasco e o sérvio Nenad Zimonjic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5, em 1 hora e 43 minutos.

O duelo foi bastante equilibrado, com duas quebras de serviço para cada dupla no primeiro set, o que levou a definição da parcial para o tie-break. Rogerinho e Lorenzi chegaram a abrir 5/3, mas permitiram que Verdasco e Zimonjic virassem o placar ao anotarem quatro pontos seguidos, vencendo o primeiro set.

No segundo, o espanhol e o sérvio também conseguiram a primeira quebra de saque, que acabou sendo devolvida por Dutra Silva e Lorenzi. Só que a dupla do brasileiro voltou a perder o serviço no 11º game, permitindo que a parceria europeia fechasse o duelo na sequência, avançando às semifinais de Roland Garros.

Apesar do revés, Rogerinho deixa Paris con saldo positivo, afinal, esta foi a primeira vez que o brasileiro participou da chave de duplas de um Grand Slam, tendo realizado uma boa campanha. Além disso, ele participou do torneio de simples, sendo eliminado pelo canadense Milos Raonic com uma derrota, de virada, por 3 a 1 - antes, na estreia havia batido o russo Mikhail Youzhny em uma batalha de cinco sets.