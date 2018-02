Rogério Ceni espera ter Osvaldo contra Iguatu

11:51 · 26.02.2018

O técnico Rogério Ceni deve contar com o atacante Osvaldo para o jogo do Fortaleza contra o Iguatu, na próxima quinta-feira (1), às 21h15, na Arena Castelão, pela primeira rodada da Segunda Fase do Campeonato Cearense.

Osvaldo vem treinando normalmente e só ficou de fora da vitória sobre o Ferroviário, por 3 a 1, no último domingo, por opção do jogador.

"Para o jogo contra o Ferroviário, eu conversei com ele mas o jogador não se sentiu apto a atuar. Porém, espero já contar com Osvaldo contra o Iguatu no meio de semana", revelou Ceni.

No Clássico das Cores, Rogério Ceni utilizou o time reserva e diz que opção foi para conter desgaste.

"Precisava fazer as mudanças. Não poderia desgastar um grupo tão pequeno que a gente tem. Pra ter um time competitivo nesses próximos dois jogos do início da segunda fase, eu precisava correr o risco de derrota contra o Ferroviário".

Na primeira fase, o Leão do Pici conquistou a melhor campanha, com 21 pontos, sete vitórias e duas derrotas, em nove jogos.