Rogério Ceni enaltece opções que tem para defesa do Fortaleza

10:00 · 27.02.2018 por Ivan Bezerra

Técnico Rogério Ceni orienta treino no CT Ribamar Bezerra ( Foto: Thiago Gadelha )

De acordo com o treinador do Fortaleza, Rogério Ceni, o clube conta com quatro zagueiros de boa qualidade no momento, o que o deixa tranquilo na hora de montar o sistema defensivo. Os titulares Diego Jussani e Ligger foram substituídos no clássico contra o Ferroviário, domingo (25),por Roger Carvalho e Adalberto, que fizeram uma boa partida na vitória de 3 a 1 do Leão.

"Tenho que dizer o quão foi bom contar com os jogadores da base, Sérgio, Andrei, Dênis, a volta do Adalberto e como ele jogou bem junto com o Roger Carvalho. Eles fizeram uma boa partida. Eu tenho quatro bons zagueiros e é difícil para um treinador contar com quatro boas opções como nós temos. Deixar um no banco é sempre difícil", explicou Rogério Ceni.

Adalberto se mostrou feliz por estar voltando a jogar de forma oficial, depois de mais de quatro meses. "Minha última partida oficial foi em outubro e nesse período, eu me dediquei muito para me recuperar da lesão que tive e me colocar à disposição do professor Rogério Ceni. Respeito muito o meu amigo Ligger, que está jogando muito bem, e aguardo quando houver uma oportunidade para poder agarrá-la", disse Adalberto.

Estreias

Rogério Ceni acabou promovendo quatro estreias no clássico das cores: os garotos da base Sérgio, Andrei, ambos volantes, Dênis, centroavante e Adalberto, zagueiro. "Eu precisava ver todos eles em ação e foi muito importante, pois atuaram bem e logo num clássico tradicional para vocês aqui", disse o técnico.

O próximo jogo do Leão, será nesta quinta-feira (1), contra o Iguatu, na Arena Castelão, pela segunda fase do Campeonato Cearense.