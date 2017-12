Robinson de Castro diz que respeita a história de Magno Alves, mas confirma não renovação

12:29 · 18.12.2017 / atualizado às 19:22

Aos 41 anos, Magno Alves ainda quer jogar futebol por pelo menos mais dois anos ( FOTO: THIAGO GADELHA )

Já era praticamente certo que Magno Alves não ficaria no Ceará Sporting Club, mas, nesta segunda-feira (18), o presidente do clube, Robinson de Castro, falou pela primeira vez em público sobre o assunto e resolveu dar um ponto final, confirmando que o atleta de 41 anos não ficará no Vovô para a temporada de 2018.

Ao programa 'A Grande Jogada', da TV Diário, o mandatário deu esclarecimentos sobre o caso, principalmente após o atacante ter utilizado o mesmo espaço na semana anterior para pedir uma resposta do clube sobre a sua situação.

Segundo Robinson, antes de tudo, a não renovação de Magno Alves atendeu a critérios técnicos, principalmente tendo em vista o acesso do time à Série A do Brasileirão.

"Na realidade a gente nunca publicizou isso até porque tem contrato. Quando fomos procurados pelo agente dele, esteve na minha empresa, a gente já tinha passado para ele que, do ponto de vista técnico a gente não ia continuar com o jogador (não é qualidade técnica). É você fazer uma avaliação da minutagem de jogo no campeonato brasileiro, que teve no ano passado, no próprio Fluminense, que juntando todos os pedaços de jogos deu 9 jogos. E que esse ano deu 10. Vamos ter uma competição mais dificil agora, então, a utilização vai diminuir mais ainda", pontuou.

No entanto, apesar da questão objetiva imperar na questão, o presidente alvinegro avaliou que a atitude do jogador em procurar a imprensa esportiva para, segundo ele, 'pressionar' a diretoria do Vovô, complicou ainda mais o futuro dele no clube.

"O que aconteceu é que houve uma pressão. Foi mal assessorado na minha visão ao ponto de fazer uma pressão se colocando, como se tivesse sido injustiçado. E nada disso, nós pagamos tudo que tinha que pagar. Eu não gostaria de ficar polemizando isso pelo respeito. Eu gostaria de guardar o bom. Eu quero respeitar a história do jogador. Desejo muito sucesso no que ele escolher continuar a jogar, não quero criar nenhum tipo de rusga ou de problema, mas já era uma decisão tomada de um ponto de vista técnico, de desempenho", avalia.

Visão do empresário

Em resposta às declarações do presidente do Vovô, o empresário de Magno Alves, Maurício Nassif, entrou em contato com o Diário do Nordeste e explicou sua decepção de como foi conduzida a situação envolvendo o jogador.

"Sobre a maneira que se encerra esse contrato de 2017, fiquei bastante decepcionado sim com a forma como a situação foi conduzida. Nunca nos procuraram. Eu tive que ir pessoalmente a Fortaleza e fui recebido pelo presidente, Robinson de Castro, pelo Ângelo Oliva e pelo Marcelo Segurado. Na reunião senti que todos eles já tinham a opinião formada em não renovar com o Magno, mesmo assim falaram que iam nos dar uma posição de pelo menos assinar mais quatro meses pra fazer o cearense e a Copa do Nordeste assim que renovassem com o treinador, o que também não aconteceu. Renovaram e não falaram nada. Magno esperou o quanto pôde. Foi procurado por toda a imprensa mas teve que viajar pra Bahia. Sempre que eu falava com o Ângelo ouvia que tinha que esperar. Na volta da viagem Magno falou o que estava no coração e não por querer fazer pressão na imprensa".

Sobre a 'minutagem' no ano de 2017, Nassif afirmou que ainda assim Magno Alves foi artilheiro do Ceará na temporada.

"O Robinson de Castro falou em minutagem e se em poucos minutos ele foi o melhor, imagina jogando mais. Na hora que precisaram do Magno, ele estava lá e fez o melhor.Ano inteiro sem ir ao DM (departamento médico). Mesmo jogando pouco foi o artilheiro do ano com 10 gols e ainda deu 5 assistências. Agora o tempo dirá quem estava certo. Torço para o Ceará fazer um grande ano em 2018. As pessoas passam e o clube fica. E lá na frente vai estar escrito na história desse grande clube tudo que o Magnata fez por ele".