Roberto Firmino, da Seleção Brasileira, é detido por dirigir alcoolizado

12:44 · 26.12.2016 / atualizado às 13:28 por Estadão Conteúdo

Firmino é um destaques dos "Reds" nessa temporada ( Foto: AFP )

O atacante brasileiro do Liverpool e da Seleção Roberto Firmino foi detido por conduzir seu automóvel sob uso de álcool, na madrugada de 24 de dezembro, e terá de responder pelo delito à justiça inglesa. Segundo publicação no jornal inglês The Guardian, ele foi flagrado em Merseyside, região metropolitana de Liverpool e conduzido à delegacia.

"A polícia de Merseyside acusou um homem de 25 anos de dirigir alcoolizado após parar seu carro no centro da cidade de Liverpool, nas primeiras horas de sábado, dia 24 de dezembro de 2016 [...] Roberto Firmino, de Liverpool, irá comparecer à Corte de Magistrados de Liverpool em 31 de janeiro", informou a corporação.