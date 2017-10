Rio vence Minas no tie-break e conquista o tri da Supercopa

01:57 · 14.10.2017 / atualizado às 17:36

Equipe de Bernardinho conquistou o tricampeonato da competição ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

Rally, virada, jogadora de seleção entrando e mudando a partida. Esses foram os ingredientes da Supercopa feminina de vôlei disputada nesta sexa-feira, no Centro de Formação Olímpica (CFO), entre Rio de Janeiro e Minas. Após cinco sets, parcias 21/25, 25/22, 25/19, 19/25 e 15/10, melhor para a equipe de Bernardinho que conquistou o tricampeonato da competição. Foi a primeira vez que a decisão entre as mulheres foi disputada na capital cearense.

A partida foi um replay dos últimos confrontos entre as duas equipes na Superliga, onde o Rio conseguiu eliminar o time mineiro nas semifinais da temporada passada. A equipe carioca começou a decisão com um forte sistema bloqueio/defesa. Além disso, os ataques fortes de Drussyla e a habilidade de Monique explorando o bloqueio adversário, fizeram com que a equipe carioca abrisse quatro pontos de diferença na metade do primeiro set, com 14 a 10 no marcador.

No entanto, o Minas conseguiu reagir com jogadas de meio de Mara e com ataques na ponta de Rosamaria. A virada da equipe mineira ocorreu no 20º ponto, quando Carol Gattaz atacou na "China" e Mayhara tocou na rede ao tentar bloquear. Ainda na parte final do primeiro set, Pri Daroit consegue mais dois pontos, e o Minas abre vantagem no marcador. Com o ataque, na linha dos três metros, de Rosamaria, o time mineiro fechou a primeira parcial em 25 a 21.

Entrada de Jucielly

Tudo parecia se repetir no segundo set de partida. O Minas vencia por 14 a 11, quando Bernardinho trocou Vivian por Jucielly, que veio de lesão. A equipe carioca consegue ajustar o posicionamento do bloqueio e passa à frente no 21º ponto, após erro de ataque de Rosamaria. O Rio manteve o ritmo e, Drussyla, explorando o bloqueio de Mara, fechou o set em 25 a 22, empatando a partida.

No terceiro set, passeio do time carioca. Com bons saques de Monique e Mayhara, o Rio consegiu abrir dez pontos de diferença. O técnico do Minas, Stefano Lavarini, tentando corrigir os problemas de recepção, trocou Rosamaria por Mayane, e Macris por Karine. A equipe mineira conseguiu diminuir o marcador, mas Monique, com uma largada, fez 25 a 19 para o Rio, virando a partida em 2 sets a 1.

Vendo a melhora da equipe mineira, Lavarini deixou a levantadora Karine no quarto set. O Rio começou abrindo 3 a 0 no placar, mas levou a virada após passagem no saque de Carol Gattaz. Com a ajuda da torcida, e eficiência da central Mara e da atacante Rosamaria, o time mineiro abriu nove pontos no marcador. O empate da partida aconteceu com Carol Gattaz, na "China", fazendo 25 a 19.

Rio erra menos

O tie-break começou com as duas equipes trocando pontos, até que o Rio conseguiu abrir dois de vantagem, após erro de ataque de Pri Daroit. Macris ainda voltou para tentar organizar a equipe que se desestabilizou, após bloqueio sofrido de Mara. A frequência de erros voltou e, com bom saque de Mayhara, a equipe carioca se distanciou e fechou o placar em 15 a 10, liquidando a fatura em 3 sets a 2.

"A gente teve erros bobos que não era para ter cometido. Nosso time vem crescendo, tem muita coisa ainda para acontecer. Tenho certeza de que essa derrota não abala o nosso time. Nossa equipe é muito nova. Quem jogou está de parabéns e fizemos o nosso melhor", declarou Rosamaria, do Minas.

"Fizemos uma grande partida. Esse espírito de luta é o nosso diferencial e foi importante na partida. A gente conseguiu se superar aqui em Fortaleza e conquistar mais um título é sempre importante, pelas circunstâncias que foi o jogo", falou a líbero Fabi, sobre a conquista do tricampeonato da Supercopa.

Agora, as duas equipes focam na estreia na Superliga Feminina de Vôlei. O Minas joga na terça-feira (17), às 19h (de Fortaleza), contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano, na Arena Minas Tênis Clube. Já o Rio, no mesmo dia, encara o Sesi-SP, às 20h30 (de Fortaleza), fora de casa.