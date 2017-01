Ricardinho revela que só receberá salário no Ceará quando se recuperar de lesão

13:53 · 04.01.2017 / atualizado às 13:58

O meia Ricardinho se antecipou às dúvidas da torcida quanto à sua condição física e a assinatura do seu contrato com o Ceará e divulgou uma nota esclarecendo a tratativa com a diretoria do Vovô. Em sua rede social, revelou que só receberá salário após se recuperar de lesão no joelho.

"Queria esclarecer algo à imensa Nação Alvinegra. Tenho um carinho enorme por vocês e sempre será assim. Antes de assinar o meu retorno ao Ceará, tive algumas propostas de outros clubes. Decidi voltar para o Ceará, porque aqui é minha casa e me sinto bem aqui. Voltei para o Ceará para conquistar um objetivo que não conquistei anteriormente. Junto com meus companheiros, quero subir com o Ceará para a Série A. Depois de saber do desejo do clube em me ter no elenco e o do meu em poder retornar, fiz um acordo com a diretoria sobre remuneração. Só passo a receber do clube depois que tiver totalmente recuperado da minha lesão."

Ricardinho já não atua há mais de 6 meses, quando se lesionou pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. A lesão, inclusive, foi a principal causa da saída do jogador da equipe. Sobre o acordo com o Alvinegro, o meia acredita que a atitude demonstra confiança. "Decidi por isso, pois acho que reforça a confiança que o Ceará tem comigo e o amor que tenho por esse clube e torcida. Fiz história aqui, mas quero muito mais"

Nem diretoria, nem jogador, nem profissionais do departamento médico do clube ainda detalharam a real condição física do jogador, mas ele garante estar motivado para o principal objetivo do clube para a temporada: acesso à Série A. "Não existe ninguém que queira me ver logo jogando mais do que eu. O que vocês fizeram na apresentação do time foi coisa de louco. Estou com saudade de voltar a vestir essa camisa. Saudade de rever a torcida no estádio e comemorar vitórias e títulos. O Ricardinho que todos vocês já conhecem está voltando e ainda mais motivado a dar alegria essa imensa torcida".

Ricardinho tem 170 jogos com a camisa alvinegra e já marcou 29 gols.