Ribery renova com o Bayern por mais uma temporada: 'Munique é minha casa'

13:45 · 07.05.2018 por Agência Estado

Ribery está no Bayern desde 2011 ( Foto: AFP )

O Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira que renovou contrato com o atacante Franck Ribery até 30 de junho de 2019. O jogador de 35 anos está no clube desde 2011 e seu vínculo anterior venceria ao final desta temporada.

"Estamos muito contentes que Franck continuará conosco", disse o diretor Hasan Salihamidzic em comunicado divulgado pelo clube. "Franck demonstrou mais uma vez, no Campeonato Alemão, na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha, que tem uma excelente performance e enorme capacidade técnica com a bola nos pés. Ainda mais, ele é um dos jogadores que nossos torcedores mais gostam", prosseguiu.

Ribery marcou 80 gols em 247 jogos pelo Campeonato Alemão. Sua principal conquista até aqui pelo time foi a Liga dos Campeões em 2013, ano em que foi eleito pela Uefa o melhor jogador da Europa. O atleta também falou ao site oficial do clube sobre o novo contrato.

"Estou muito feliz que poderei jogar por esse grande clube por mais um ano. Munique se tornou a minha casa e a da minha família. Estou muito orgulhoso que poderei vestir a camisa do Bayern na próxima temporada", afirmou.

A renovação de contrato com o jogador, no entanto, demorou para acontecer. De acordo com a imprensa alemã, os dirigentes do clube cogitaram negociar Ribery com outros clubes da Europa. No entanto, na hora da decisão, pesou a identificação que os torcedores têm com o atacante, além do fato de recentemente o clube ter perdido dois ídolos: Sebastian Schweinsteiger e Philipp Lahm.

Na atual temporada, o Bayern de Munique faturou o hexa consecutivo do Alemão com antecedência e está na final da Copa da Alemanha - no dia 19, enfrentará o Eintracht Frankfurt. Na última semana, a equipe deu adeus à Liga dos Campeões, na semifinal, em duelo contra o Real Madrid - perdeu o jogo de ida em casa por 2 a 1 e empatou fora em 2 a 2.