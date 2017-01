Reunindo estrelas, Copa Africana de Nações começa neste sábado

15:20 · 13.01.2017

Aubameyang é o astro da seleção gabonesa ( Foto: Divulgação/ Twitter )

Neste sábado (14) começa a 31ª edição da Copa Africana de Nações, tendo Gabão como sede. Serão 16 times disputando o cobiçado troféu continental. A Nigéria, tricampeã africana, não conseguiu a classificação para o torneio final e é a principal ausência.

As cidades de Libreville, Franceville, Oyen e Port Gentil acolherão as partidas da competição. Os estádios locais demoraram para ficar prontos e o gramado não está em melhores condições.

A edição de 2017 será bem disputada e vários países são favoritos ao título. A Costa do Marfim, atual campeã não contará com as estrelas Yaya Touré e Drogba, aposentados, e Gervinho, machucado. Senegal que teve 100% de aproveitamento nas eliminatórias também é tida como possível campeã. A República Democrática do Congo também é forte candidata para chegar à final. E não podemos deixar de falar dos anfitriões, que têm o principal craque do torneio, Pierre-Emerick Aubameyang.

As seleções tradicionais de Camarões, Egito, Argélia, Gana e Marrocos sempre estão nos primeiros lugares e têm experiência e técnica o suficiente para levantar a taça.

Confira as principais estrelas da CAN 2017

Pierre Aubameyang (GAB) - Borussia Dortmund (ALE)

Sadio Mané (SEN) - Liverpool (ING)

Riyad Mahrez (ALG) - Leicester (INGL)

Mohamed Salah (EGI) - AS Roma (ITA)

André Ayew (GAN) - Swansea (ING)

Sèrge Aurier (COS) - PSG (FRA)

Jonathan Pitroipa (CAM) - Al-Nasr (EAU)

Mehdi Benatia (MAR) - Juventus (ITA)

Aymen Abdennour (TUN) - Valencia (ESP)

Khama Billiat (ZIM) - Sundowns (AFS)

Confira as possíveis revelações

Bertrand Traoré (BUR) - Chelsea (ING)

Keitá Baldé (SEN) - Lazio (ITA)

Youssef En-Nesyri (MAR) - Málaga (ESP)

Aït Bennasser (MAR) - Monaco (FRA)

Adama Traoré (MAL) - Middlesbrough (ING)

Fabrice Ondoa (CAM) - Sevilla B (ESP)

Ramadan Sobhi (EGI) - Stoke City (ING)

Franck Kessié (COS) - Atalanta (ITA)

Farouk Miya (UGA) - Standar Liège (BEL)

Victorien Angban (COS) - Granada (ESP)

Confira os grupos da CAN 2017

Grupo A

Gabão

Burkina Faso

Camarões

Guiné-Bissau

Grupo B

Argélia

Senegal

Tunísia

Zimbabwe

Grupo C

Costa do Marfim

RD Congo

Marrocos

Togo

Grupo D

Gana

Mali

Egito

Uganda