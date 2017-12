Renê Júnior confirma que acertou com Corinthians e assinará contrato de três anos

17:00 · 24.12.2017 por Estadão Conteúdo

Renê vestiu as cores do Bahia em 2017 ( Foto: Instagram/reprodução )

O volante Renê Júnior confirmou neste domingo que será jogador do Corinthians em 2018. O atleta vai assinar contrato de três anos com o time paulista dia 3 de janeiro, quando se apresentará junto com os novos amigos do elenco para a temporada. A confirmação do reforço corintiano partiu do próprio jogador.

"Vou atrás de novos objetivos e estou motivado demais que 2018 vai ser mais abençoado ainda, que Deus abençoe a todos. Gratidão por ter vestido essa camisa", disse o jogador em uma postagem na sua conta oficial do Instagram, ao anunciar a saída do Bahia.

Além de Renê Júnior, o Corinthians acertou a contratação do atacante Júnior Dutra. O clube continua tendo muitas dificuldades para encontrar um zagueiro que ocupe a vaga de Pablo, que deixou o clube de forma conturbada no final da última temporada. Na lateral esquerda, Juninho Capixaba está próximo de ser anunciado. Ele chegaria com a missão de substituir Guilherme Arana, vendido ao futebol europeu.

Em relação à negociação de Jô, o Nagoya Grampus pagará os 11 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões) à vista. Assim, a diretoria corintiana pretende utilizar parte do dinheiro para reforçar o time, mas também pagar contas atrasadas.

O atacante colombiano Tréllez, do Vitória, pode chegar como reforço. Carille pensa ainda em outros jogadores para a posição. A diretoria monitora o mercado sul-americano e an alisa informações de brasileiros que estão no exterior e podem voltar ao País.