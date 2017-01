Reforço do Shanghai Shenhua, Tevez é recebido com festa no desembarque na China

11:29 · 19.01.2017 / atualizado às 11:34 por Estadão Conteúdo

Carlitos Tevez iniciou nesta quinta-feira a sua experiência no futebol chinês. Recepcionado com festa por centenas de torcedores no Aeroporto de Xangai, o astro argentino desembarcou sorridente e cercado por um grande esquema de segurança para dificultar o contato com os fãs do Shanghai Shenhua.

A maior parte dos torcedores vestia camisas do clube chinês, mas também haviam referências a outros momentos da carreira de Tevez com uniformes de Boca Juniors e da seleção da Argentina, além de cartazes com fotos do jogador. E o astro inclusive recebeu flores das mãos dos torcedores.

Agora a expectativa fica para a apresentação oficial de Tevez como reforço do Shanghai Shenhua, que deverá ser realizada nos próximos dias. E a esperança da torcida é de que ele melhore o desempenho do time, o quarto colocado na última edição do Campeonato Chinês, o que rendeu uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões da Ásia.

Tevez estava no Boca Juniors, mas foi atraído ao futebol chinês por uma oferta milionária do seu novo clube. O astro argentino assinou um contrato válido por dois anos. O valor do seu salário não chegou a ser revelado, mas seria US$ 40 milhões anuais (aproximadamente R$ 129 milhões), o que o tornaria o jogador mais bem pago do mundo.