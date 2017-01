Recuperado de lesão, lateral-esquerdo Romário treina normalmente em Porangabuçu

17:29 · 30.01.2017 / atualizado às 17:37

Jogador deve ser opção novamente já nesta quarta, quando o Ceará encara o Tiradentes ( Foto: JL Rosa )

Após se machucar em treino de apronto para o Clássico-Rei, o lateral-esquerdo Romário está novamente à disposição do técnico Gilmar Dal Pozzo. O ala, que possuía um problema no tornozelo, participou normalmente de atividade com bola na tarde desta segunda-feira (30), em Porangabuçu.

Além de Romário, também estiveram no treinamento o volante Jackson Caucaia e o meia Felipe Menezes. Ambos acabaram se lesionando no empate diante do América/MG, pela Primeira Liga, e não participaram da vitória alvinegra ante o Guarany de Sobral, no último domingo (29). O primeiro, porém, depois de breve período em campo acabou retornando para os vestiários.

Novidade

A novidade no gramado de Carlos de Alencar Pinto foi a presença do novo jogador do Vovô, Rafael Carioca. O lateral-esquerdo, que estava no Paraná, foi anunciado como reforço do Alvinegro na última semana e espera regularização para ficar à disposição de Dal Pozzo.

Em seu próximo compromisso, o Ceará encara o Tiradentes, atual líder do Campeonato Cearense com sete pontos em quatro jogos. A partida, válida ainda pela 1ª rodada do certame, acontece nesta quarta-feira (1°), às 19h30, no estádio Castelão.