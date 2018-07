Real Madrid deseja que Cristiano Ronaldo assuma decisão de sair

12:49 · 07.07.2018 por FolhaPress

A conversa agora acontece pelo valor mínimo de € 150 milhões (R$ 691 milhões). ( Foto: reprodução/Instagram )

O mundo do futebol vive a expectativa pela transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus. Por se tratar do melhor jogador do mundo e dos altos valores envolvidos, a negociação é difícil e também esbarra nas exigências do atual clube tricampeão da Liga dos Campeões.

Neste sábado (7), a imprensa espanhola noticiou alguns desejos dos merengues para que a transferência seja consumada. Um deles está no fato de o português admitir publicamente a vontade de deixar o clube. O craque deve topar dizer "que pediu para sair" para que a negociação seja facilitada.

Presidente do Real, Florentino Perez não pretende que a responsabilidade de perder o principal jogador da equipe caia em seu colo.

Além disso, a negociação ainda é complicada por conta do preço. A ideia inicial de liberar Cristiano Ronaldo por € 100 milhões (R$ 460,7 milhões) já parece arquivada. A tendência agora é a de que a conversa aconteça pelo valor mínimo de € 150 milhões (R$ 691 milhões).

O cenário aponta para um clima cada vez mais complicado entre craque e Real Madrid. A mudança de ares parece apenas questão de tempo. É preciso, no entanto, chegar ao denominador comum, o que ainda está distante.