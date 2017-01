Rally Piocerá: competição chega ao Ceará no segundo dia

11:10 · 27.01.2017

Neste segundo dia de prova, o Rally Piocerá entrou no Estado do Ceará ( Foto: Angelo Savastano/SavaPhoto )

O Rally Piocerá se despediu do Estado do Piauí na tarde desta quinta-feira, 26. Após a largada de Piripiri (PI) às 7h30, o roteiro seguiu para as regiões de Brasileira, Alto Alegre e São João da Fronteira, para aí sim, entrar no Ceará e montar acampamento em Viçosa, na Serra de Ibiapaba. No total, cerca de 1 mil pessoas dão vida ao certame, que leva as emoções do automobilismo off-road para o sertão do Brasil. O grid conta com as categorias bike, carros 4x4, motos, quadriciclos e UTVs.

Neste segundo dia de aventura, os participantes encararam 263 quilômetros com os mais variados tipos de trilhas. É válido salientar que a prova passou pela área de litígio que fica entre o Piauí e Ceará, e que deu nome a competição Piocerá / Cerapió. É um lugar extremamente deserto.

Os participantes enfrentaram descidas íngremes com pedras, areia, erosões e médias de velocidade alta. "Primeiro, aceleramos por areião e trechos com muitos balaios. Depois, adentramos uma área com árvores de carnaúbas e chão de piçarra, e nesta parte da prova, tivemos mais balaios. Quando estávamos bem próximo ao Ceará, a vegetação apresentou-se mais seca, com piso de areia e pedras", descreveu Roberto Bontempo, que compete ao lado do navegador Leonardo Martins. Eles concorrem ao pódio da categoria Máster - Carros 4x4.

A cidade de Sobral receberá a caravana do Piocerá nesta sexta-feira, 27. Após cumprirem o trajeto de 155 quilômetros em quase cinco horas de disputas, os off-roaders chegarão na Praça São João.

Programação - 25º Rally Piocerá

27 de janeiro - sexta-feira

Terceira etapa

Viçosa (CE) - Sobral (CE) - Carros, motos, UTVs e quadriciclos

Circuito Serra de Meruoca (CE) - Bikes

28 de janeiro - sábado

Quarta etapa

Sobral (CE) - Caucaia (CE) - Carros, motos, UTVs e quadriciclos

Circuito Serra do Juá (CE) - Bikes