Raikkonen lidera 2º treino e é o mais rápido do dia em Cingapura

15:49 · 14.09.2018 por Agência Estado

Kimi Raikkonen correrá pela Sauber em 2019 ( Foto: AFP )

Kimi Raikkonen passa por uma boa fase na Fórmula 1. Depois do segundo lugar no GP da Itália, o piloto finlandês da Ferrari, que vai correr pela Sauber em 2019, obteve nesta sexta-feira o melhor tempo no segundo treino livre para o GP de Cingapura, ao completar a melhor de suas 35 voltas em 1min38s699. Foi, assim, o mais rápido do dia.

Líder do Mundial, o inglês Lewis Hamilton registrou o segundo melhor tempo da sessão, com 1min38s710, apenas 0s011 atrás de Raikkonen. Ele trabalhou por 20 voltas e cometeu um erro que quase o levou a um acidente com o alemão Sebastian Vettel no decorrer do treino.

Segundo colocado na classificação geral do Mundial de Pilotos, Vettel, por sua vez, só ficou com o nono tempo (1min40s633), após completar apenas 12 voltas. Na sessão que havia inaugurado o GP, o alemão registrara o terceiro tempo.

Os dois carros da Red Bull ocuparam a terceira e quarta colocações no treino, após liderarem a primeira sessão, com destaque para o australiano Daniel Ricciardo. O holandês Max Verstappen completou os 5.063 metros do circuito em 1min39s221, seguido pelo companheiro de equipe, com 1min39s309.

Parceiro de Hamilton na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas terminou o treino na sexta posição, com o tempo de 1min39s368. Atrás dele surgiu o espanhol Carlos Sainz Jr., de Renault, com 1min40s274.

O veterano Fernando Alonso, que vai se despedir da categoria no fim do ano, levou sua McLaren ao oitavo lugar, ao obter o tempo de 1min40s459. O Top 10 da segunda sessão teve ainda o francês Romain Grosjean, sétimo colocado, com a Haas. E o alemão Nico Hülkenberg, da Renault, foi o décimo mais veloz.

Faltando sete provas para o fim do campeonato, Hamilton lidera a classificação com 256 pontos. Vettel tem 226, enquanto Raikkonen soma 164 pontos.

O terceiro treino livre tem início previsto para este sábado às 7h30 (horário de Brasília). A sessão de classificação para o grid de largada começa às 10h. O GP de Cingapura, 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, será disputado neste domingo a partir das 9h10.