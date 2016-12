Rafael Henzel recebe visita da mãe do goleiro Danilo antes de ser liberado de hospital

08:22 · 20.12.2016 / atualizado às 08:38 por Estadão Conteúdo

O jornalista Rafael Henzel recebeu a visita de Ilaídes, mãe do goleiro Danilo, uma das 71 vítimas fatais do acidente com o avião da Chapecoense, na noite desta segunda-feira. O encontro ocorreu pouco antes de ele ter alta do Hospital Unimed, em Chapecó. Ao lado da mulher e do filho, o radialista deixou o local às 21h48 (de Brasília), de cadeira de rodas e se levantou para entrar em um carro particular.

"Antes de deixar o hospital, uma surpresa. Dona Ilaídes, mãe do eterno Danilo, veio me dar um abraço. Que as narrações que fiz quando de suas defesas heroicas possam ficar de lembrança de nosso ídolo. Mulher de garra. Exemplo", escreveu o jornalista em sua página no Facebook. Ele publicou ainda uma foto com a camisa da Chapecoense ao lado da mãe de Danilo.

Antes da visita especial, Henzel concedeu entrevista coletiva. O jornalista se emocionou e mostrou muita vontade de voltar à profissão, inclusive a tempo de trabalhar no primeiro jogo do clube catarinense em 2017.

"Tenho minha data: dia 9 de janeiro, eu quero voltar a trabalhar. E dia 25 de janeiro, eu quero narrar Joinville x Chapecoense. Não sei como eu vou subir naquelas cadeiras lá, se eu estarei com alguma dificuldade para caminhar, por causa das lesões. Mas não quero saber, dia 25 vou estar lá. Eu não vou deixar passar. Tenho um dever muito grande com a comunidade de Chapecó, que acreditou em mim. Se eles acreditam, eu vou fazer", declarou.

No dia 25, a Chapecoense estreará na Copa da Primeira Liga, justamente diante do Joinville. Por conta dos ferimentos da queda do avião, Henzel ainda não sabe exatamente as condições físicas que terá na data, mas isso não parece preocupar o jornalista, que prometeu se esforçar na recuperação para cumprir sua meta.