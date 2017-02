Rafael Costa é avaliado e vai ficar de 6 a 8 meses fora dos gramados

16:13 · 02.02.2017 / atualizado às 16:40

Rafael Costa sentiu muitas dores ao cair no gramado do Castelão ( Foto: Kid Júnior )

Após 6 meses sem marcar, o atacante Rafael Costa começou a viver um drama. O atleta lesionou dois ligamentos do joelho, durante a partida contra o Tiradentes, nesta quarta-feira (1), e está fora dos gramados de 6 a 8 meses, segundo o médico do Ceará, Dr. Joaquim Garcia. O atleta passará por intervenção cirúrgica.

"Recebemos o resultado. Foi evidenciado uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito do atleta. O tratamento é cirúrgico e o atleta ficará afastado de 6 a 8 meses", revelou à imprensa.

Rafael Costa começava a encontrar a melhor forma física e técnica após fase ruim no Ceará. Ganhou, inclusive, a condição de titular do ataque alvinegro, deixando no banco de reservas um dos ídolos do clube, Magno Alves.

Em entrevista ao Diário do Nordeste no início do ano, o atacante revelou que pretendia treinar ainda mais forte para reconquistar a boa fase: "Vou trabalhar ainda mais forte para melhorar na temporada. Quero que seja um ano melhor". O atacante tem 29 anos e já teve passagens pelo futebol catarinense (Joinville, Avaí, Figueirense e Metropolitano), paulista (Ponte Preta) e coreano (FC Seol).