"Quero nosso time com espírito de guerreiro até a rodada final", diz Gastón do Fortaleza

08:37 · 06.01.2017 por Ivan Bezerra

Gastón Filgueira foi a principal contratação do clube nessa temporada ( Foto: Cid Barbosa )

O volante Gastón Filgueira, de 30 anos, espera que o Fortaleza assuma, nas quatro competições que irá disputar, o seu estilo de jogo, guerreiro, aguerrido. "Deus queira que nosso time assuma essa postura de guerreiro, sem bola perdida, pois só assim teremos condição de atingir os objetivos do ano", disse o jogador, conhecido pela sua combatividade na marcação.

Durante os coletivos, ele tem formado dupla de marcação com o jovem Jefferson, de 22 anos, que vem do Figueirense.

Gastón Filgueira disse que as mais de 40 partidas que fez pelo Náutico em 2016 serviram de base para que ele chegasse na pré-temporada do Fortaleza somente no dia dois de janeiro, mas sentindo-se bem fisicamente. "Estou me sentindo bem, participando dos treinos com bola desde que cheguei e estou cada vez melhor preparado, embora saiba que tem muita coisa para acontecer até o jogo de estreia", disse o cabeça-de-área, que aprendeu a falar bem o português, mesmo sendo uruguaio. "Estou há dois anos e meio no Brasil e você fica forçado a aprender o idioma. No princípio, foi difícil, mas agora já está mais fácil", comentou o atleta.

O time do coletivo tem sido: Matheus Inácio;Felipe, Heitor, Ligger e Bruno Melo; Gastón Filgueira, Jéfferson e Rodrigo Andrade; Juninho Potiguar, Lúcio Flávio e Gabriel Pereira.