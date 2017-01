Quatro reforços já treinam com o grupo do Fortaleza, no Pici

17:50 · 02.01.2017 / atualizado às 17:58

Uruguaio Gastón Filgueira foi um dos atletas que começaram a trabalhar com o grupo tricolor nesta segunda-feira ( Foto: Cid Barbosa )

Quatro reforços do Fortaleza para a temporada de 2017 já se encontram na capital cearense e iniciaram seus trabalhos de preparação com o restante do grupo tricolor nesta segunda-feira (2), no Pici, sob o comando do técnico Hemerson Maria. São eles: os goleiros Matheus Inácio e Marcelo Boeck, o volante Jefferson e o polivalente lateral-esquerdo Gastón Filgueira.

O quarteto se apresenta após o recesso de fim de ano dado aos jogadores leoninos. Além das novas caras, também trabalha em Fortaleza o meia Rodrigo Andrande, remanescente de 2016. Apresentandos ainda no ano passado, os zagueiros Heitor e Ligger também já treinam com o restante dos atletas do Tricolor. O lateral-esquerdo Allan Vieira, contratado por empréstimo junto ao Santa Cruz, deve ser o próximo a chegar no Pici.

O Fortaleza estreia no Campeonato Cearense diante do Ferroviário, no dia 15 de janeiro, às 16h. O Clássico das Cores, com mando do Tubarão, será disputado no estádio Presidente Vargas.