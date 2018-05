PSG evita pressão e Neymar tem retorno programado em amistoso da seleção

10:27 · 08.05.2018 por Folhapress

A temporada de Neymar no Paris Saint-Germain já é considerada encerrada no clube. O camisa 10 está recuperado de grave lesão no pé direito, mas tem apenas treinamentos físicos programados até o dia 19 de maio. O retorno ao campo deve acontecer somente pela seleção brasileira em amistoso contra a Croácia, no dia 3 de junho, na Inglaterra.

Neymar ainda tem veto do departamento médico do PSG para voltar a atuar. Um novo exame está marcado para o dia 17 de maio, e no clube não há pressão para o retorno. Dirigentes, comissão técnica e jogadores consideram desnecessário que o brasileiro atue nas duas rodadas finais do Campeonato Francês -o time já é campeão, mas ainda tem jogos contra o Rennes, dia 12, e Caen, dia 19 -. Na final da Copa da França, nesta terça-feira, diante do Les Herbies, em Saint-Denis, Neymar estará presente no estádio como torcedor.

Segundo apurou o UOL Esporte, Neymar relata a ansiedade em voltar a jogar dois meses após a cirurgia aos amigos. No entanto, no estafe do camisa 10 o clima é de cautela. O preparador físico, Ricardo Rosa, e o fisioterapeuta, Rafael Martini, responsáveis pelo tratamento do jogador -e também funcionários do PSG -, consideram pequena a chance de atuar pelo clube antes de se apresentar à seleção brasileira.

Neymar tem o tratamento monitorado pelo treinador Tite, e pela CBF, justamente através de Ricardo Rosa, preparador físico da seleção brasileira. A leveza com que o PSG tem tratado a recuperação do jogador agradou.

No tratamento, Neymar ganhou aval do clube para passar os dois primeiros meses de recuperação no Brasil. O acordo foi para que a etapa final do tratamento e os treinamentos com a bola fossem feitos em Paris. As atividades foram iniciadas no final de semana.

Por já estar realizando treinamento na caixa de areia, Neymar deixou a equipe médica animada com a resistência apresentada. A avaliação é de que o jogador ainda precisa aprimorar o condicionamento físico antes de entrar em campo.

"Todos querem ver o Neymar. Não só quem gosta do Brasil, mas quem gosta de futebol. Neymar está bem, a evolução é clara. Ele está muito triste ao mesmo tempo porque ele nos vê treinar e ele ainda não tem esta possibilidade de estar com a gente", contou o capitão do PSG, Thiago Silva.

No PSG, Neymar, além dos treinamentos, tem compromissos publicitários marcados antes da Copa do Mundo. O principal no dia 15 de maio, em um jantar com patrocinadores do clube parisiense.

Já em relação à seleção brasileira, a presença de Neymar em toda a preparação para a Copa do Mundo é considerada certa. A delegação se apresentará na Granja Comary, no dia 21 de maio.