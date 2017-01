'Próxima semana já estarei à disposição', diz Mota, novo atacante do Ferroviário

20:13 · 19.01.2017 / atualizado às 20:16

Atacante Mota foi apresentado nesta quinta-feira (19), no estádio Elzir Cabral ( Foto: Ferroviário AC )

Líder do Estadual, invicto e dono do artilheiro do campeonato. O momento do Ferroviário no Cearense de 2017 não podia ser melhor. E nesta quinta-feira (19), o Ferrão apresentou um nome de peso, já visando a manutenção de sua boa fase. Trata-se do atacante Mota, ex-jogador do Ceará e ídolo do Vovô. O atleta não atua profissionalmente desde 2014, quando defendeu o Bragantino/SP.

O atacante, de 36 anos, treinou normalmente na tarde desta quinta. O jogador trabalhou ao lado de parte do grupo coral, já que os atletas que atuaram na vitória do Tubarão, ante o Guarany de Sobral, na última quarta-feira (18) apenas fizeram trabalho regenerativo.

Para Mota, mesmo sem a preparação adequada, a ideia é estar à disposição do técnico Marcelo Vilar já na próxima semana. "Eu tive uma conversa com o Marcelo Vilar e, na semana que vem, já vou estar à disposição. Talvez na quarta-feira, para começar a ir para os jogos junto com o grupo", disse.

O experiente jogador sabe que, mesmo com sua bagagem no futebol, além de ser ídolo de um dos principais clubes do Estado, não possui vaga cativa na equipe e que precisará trabalhar por um espaço entre os titulares. "Eu venho para trabalhar para ser titular, mas a equipe tá muito bem. Maxuell, o Valdeci, todos tem qualidade. muitos aqui tem muito potencial para crescer na carreira. esse elenco, que está fazendo bonito, está criando o respeito de todos", finalizou.