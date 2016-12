Processo de cassação de mandato de Jardel foi o mais longo da AL do RS

09:03 · 23.12.2016 / atualizado às 09:04

Jardel foi eleito em 2014 com 41 mil votos ( Foto: Divulgação )

Chegou ao fim o mais longo processo de cassação de um deputado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Após 384 dias de disputa na Justiça e no parlamento, 51 deputados decretaram o fim do mandato do ex-jogador Mário Jardel (PSD), acusado de quebra de decoro. Tendo o deputado federal Danrlei (PSD) como cabo eleitoral, Jardel foi eleito em 2014 com 41 mil votos.

Alegando estar em depressão — fato que já foi invocado por ele outras vezes ao longo do último ano —, o ex-atleta foi condenado sem se defender pessoalmente das acusações de que empregou funcionária fantasma e falsificou diárias. Na quinta-feira, o advogado de Jardel também não apareceu na Assembleia para dar explicações no plenário.

Em clima de consternação, os parlamentares se revezaram na tribuna para declarar voto contra Jardel e alertar os eleitores para os riscos de eleger celebridades para cargos públicos. Presidente da Comissão de Ética, Juliano Roso (PC do B) disse que o momento era "triste": "É triste para a Assembleia e para a política do Rio Grande do Sul. Isso precisa ficar claro para a sociedade. Não estamos felizes nem realizados por fazer algo dessa natureza. É o segundo deputado cassado nesta legislatura. Lamento pelos eleitores de Jardel. Esse é um ato derradeiro, cruel e traumático, mas que tem de ser feito", declarou.

A defesa de Jardel, representada pelo advogado Rogério Bassotto, não compareceu à sessão. A justificativa do defensor do deputado é de que não foi intimado do julgamento em plenário."Não fomos intimados para depor. Essa é mais uma nulidade do processo. Vamos seguir buscando reverter a decisão na Justiça", afirmou.

O procurador da Assembleia, Fernando Ferreira, contesta a informação de Bassotto e garante que tanto ele quanto Jardel foram informados: "Lamento que, mais uma vez, a defesa insista na tese de fugir e depois alegar que não sabia. Foram enviadas mensagens para o deputado, para o seu ex-chefe de gabinete e para o advogado. Temos todas as provas", disse.

O processo de cassação de Jardel em 10 atos

29 de novembro de 2015 — O Ministério Público Estadual deflagra a Operação Gol Contra, com o deputado Mário Jardel (PSD) e membros do seu gabinete como alvos. São feitas buscas na residência do ex-jogador, que é afastado judicialmente do cargo parlamentar. As denúncias apuradas dão conta de que Jardel estaria exigindo parte do salário dos funcionários, teria falsificado diárias e comprovantes de reembolso de combustível, além de financiar o tráfico de drogas com dinheiro público.

3 de dezembro de 2015 — A Comissão de Ética da Assembleia abre investigação sobre a possível quebra de decoro por parte do deputado na Operação Gol Contra.

23 de dezembro de 2015 — O relatório do corregedor da Assembleia, Marlon Santos (PDT), é aprovado por unanimidade pela Comissão de Ética da Casa e é aberto o processo de cassação do deputado Mário Jardel (PSD). No documento, Marlon afirma que o parlamentar foi "agente direto, partícipe contumaz dos atos, e tudo envolve ele e alguns de seus assessores e ex-assessores diretos", quando refere-se às suspeitas envolvendo o deputado.

18 de abril de 2016 — Em meio ao processo de cassação, enquanto diversas testemunhas eram ouvidas e os deputados tentavam agendar o depoimento de Jardel, o parlamentar pede licença-saúde de 30 dias para tratar depressão.

8 de junho de 2016 — A subcomissão de Ética que analisava a situação de Jardel faz relatório pedindo a cassação do deputado. O documento é aprovado por unanimidade e o Projeto de Resolução (PR) que declara a perda do mandato parlamentar é enviado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde também é aprovado.

5 de julho de 2016 — Minutos antes de entrar em votação no plenário, o Projeto de Resolução (PR) que declara a perda do mandato de Jardel é retirado da pauta por decisão judicial. Uma liminar do Tribunal de Justiça (TJ) acolhe pedido da defesa, que alegava que o deputado não tinha sido ouvido no processo.

15 de agosto de 2016 — Em julgamento no TJ, o pleno da Corte decide que o processo de Jardel é nulo por ele não ter sido ouvido.

14 de outubro de 2016 — A Comissão de Ética reinicia o processo a partir do momento em que Jardel deveria ser ouvido. O deputado é notificado para depor, mas não comparece alegando que a avó está doente.

7 de dezembro de 2016 — Por unanimidade, a Comissão de Ética aprovou o novo relatório da Subcomissão Processante que orienta a cassação de Jardel (PSD).

22 de dezembro — Após mais de um ano da abertura da investigação, Jardel enfim é cassado pelos deputados. No total, 51 votaram a favor da cassação e nenhum contra.