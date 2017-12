Pretendido pelo Ceará, lateral Samuel Xavier é contratado pelo Atlético/MG

15:15 · 15.12.2017 por Estadão Conteúdo e Diário do Nordeste

Samuel Xavier estava na mira do Ceará para integrar o elenco que terá calendário cheio e com Série A em 2018 ( Foto: Divulgação/Ceará )

A diretoria do Atlético Mineiro anunciou nesta sexta-feira a chegada de mais um reforço para a temporada 2018. O clube contratou o lateral-direito Samuel Xavier, que estava no Sport e chega cedido por empréstimo de um ano pela equipe pernambucana.

"Alô, massa atleticana, estou muito feliz com esse novo desafio, de vestir essa camisa, com tanta história, vitórias e tantos títulos. Espero entrar para a história do clube junto com meus companheiros e minha torcida conquistar muitos títulos", afirmou o jogador em vídeo divulgado pela TV Galo, o canal de vídeos no YouTube do clube.

Samuel Xavier, de 27 anos, está no Sport desde 2015, tendo sido comandado em 2016 por Oswaldo de Oliveira, hoje o técnico do time mineiro. Ele iniciou a sua carreira profissional no Paulista, depois tendo passado por Guarani, São Caetano e Ceará, antes de chegar ao time pernambucano.

No Atlético-MG, Samuel Xavier chega para ser mais uma opção na lateral direita, posição em que Marcos Rocha é considerado titular absoluto há alguns anos. As outras opções de Oswaldo para o setor são Carlos Cesar e Alex Silva, além de Patric, que vai retornar de empréstimo. A tendência, porém, é que apenas um deles seja negociado pelo clube.

Antes de Samuel Xavier, o Atlético-MG já havia se reforçado para o próximo ano com o volante Arouca, que estava no Palmeiras. Além disso, o time está muito próximo de oficializar a chegada do atacante Érik, que também defende o clube paulista.