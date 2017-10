Presidente do Tricolor pede para torcida: 'Vamos pensar no Fortaleza e não torcer contra ninguém'

11:18 · 13.10.2017 / atualizado às 17:55

Presidente do Leão, Luis Eduardo Girão, quer torcida concentrada nos jogos do seu time ( Foto: Arquivo Diário do Nordeste )

O presidente do Fortaleza, Luís Eduardo Girão, compareceu à festa das crianças no Estádio Alcides Santos, na tarde de quinta-feira (12), quando falou aos presentes do momento porque passa o seu clube.

O dirigente reconheceu que o momento é altamente positivo, com a luta pelo título da Série C, a classificação para as semifinais da Taça Fares Lopes, da busca pelo campeonato Sub-17, enfim, tudo de bom. Entretanto, o dirigente pede que os torcedores se concentrem no seu clube, sem estragarem suas energias para torcerem contra os outros.

"O nosso sentimento é de muito agradecimento a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, por muita bênção, por essa oportunidade de o Fortaleza estar vivendo um momento bom. Mas, sempre tendo a serenidade de saber que no momento nós estamos por cima e noutro nós estamos por baixo. E agente precisa sempre lembrar que quando estamos por cima, de ter humildade, de saber que tudo passa.

Então, o recado, a mensagem que eu gostaria de passar para a imensa torcida do Fortaleza, que está fazendo a diferença na história do clube, na véspera do centenário é que precisa sempre olhar para o Fortaleza Esporte Clube. Não torcer contra ninguém. É não pegar a sua melhor energia, o seu tempo e torcer contra time A, B ou C. A gente tem que olhar para o Fortaleza e colocar a nossa energia a favor do Fortaleza. Isso faz toda a diferença", conclamou o dirigente.

O presidente Eduardo Girão lembra que o Fortaleza tem três competições pela frente, Série C (decisão contra o CSA/AL), Taça Fares Lopes (visando à Copa do Brasil) e o Campeonato Cearense Sub-17. "Vamos continuar rezando, quem sabe teremos mais bênçãos do que tivemos antes. Mas, é sempre momento de agradecer a Deus", finalizou ele.