Presidente do São Paulo diz que Kaká 'é sempre bem-vindo'

18:01 · 15.10.2017 / atualizado às 18:25 por Folhapress

Kaká foi formado nas categorias de base do time brasileiro, defendendo o clube em duas oportunidades ( Foto: Divulgação/OrlandoCity )

O meia Kaká está com portas abertas para retornar ao São Paulo em 2018. Neste sábado (14), o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, comentou a possível volta do ídolo ao Morumbi na próxima temporada.

"Vamos esperar. Isso [volta do Kaká] é no planejamento de 2018, mas ele é uma figura sempre bem-vinda", disse o presidente após a vitória sobre o Atlético-PR, no Pacaembu.

A expectativa para o retorno do astro ao São Paulo aumentou desde a última quarta-feira (11), quando o jogador de 35 anos anunciou que não permanecerá no Orlando City após o término do contrato, em dezembro. Ele, no entanto, ainda não indicou quais são os planos para a sequência da carreira.

Formado nas categorias de base do time do Morumbi, Kaká defendeu o clube em duas oportunidades -entre 2001 e 2003, e em 2014. Na última passagem, o ídolo ajudou a equipe na campanha que terminou com o vice-campeonato brasileiro.