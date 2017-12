Presidente do Grêmio frustra as esperanças do Ceará em renovar com Lima

10:59 · 22.12.2017 / atualizado às 11:12

Lima foi peça fundamental na temporada Alvinegra em 2017 ( Foto: JL Rosa )

Um dos protagonistas do acesso do Ceará à Primeira Divisão, o meia Lima ainda é sonho da diretoria do clube para renovação de contrato. No entanto, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, que detém o passe do jovem atleta, disse nesta quinta-feira (21) que pretende utilizá-lo no Campeonato Gaúcho de 2018.

"Quero ver como ele vem do Ceará. Esse passa a ser pra mim, a maior surpresa de todas. Ele já vem mais pronto, jogou a Série B. Eu tenho um amigo no Ceará que me pediu que ele ficasse 'Ah, mas ele não vai jogar'.Tu que pensa, cara pálida. o Campeonato Gaúcho tá aí, ele vai jogar coisas importantes. Se ele jogar 20 partidas no ano (pelo Grêmio), todas as partidas com certeza serão mais importantes", disse em entrevista à TV Ulbra, do Rio Grande do Sul.

Lima marcou 5 gols na Série B de 2017, sendo peça-chave para o acesso do time na temporada. Ele impressionou com jogadas importantes, além de assistências providenciais para gols.

A esperança alvinegra de contar com o atleta fica agora por conta de um possível negociação após os campeonatos estaduais. Mas se atuar bem pelo time gaúcho, dificilmente Lima voltará ao Alvinegro.