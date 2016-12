Presidente do Ferroviário, Nilton Ramos, é afastado do cargo

15:52 · 26.12.2016 / atualizado às 15:57

Nilton Ramos, ao centro, durante apresentação do novo uniforme do Ferroviário ( Foto: Ferroviário/Divulgação )

Ferroviário Atlético Clube, Nilton Ramos, foi afastado do cargo por 120 dias, após decisão do Conselho Deliberativo do Clube. Walmir Araújo assume o cargo interinamente. Pouco mais de dois meses após ser eleito , o presidente do, foi afastado do cargo por, após decisão do. Walmir Araújo assume o cargo interinamente.

Nilton Ramos havia sido notificado pelo mesmo conselho a se manifestar até esta segunda-feira (26), o que não aconteceu. Na semana passada, em entrevista ao Diário do Nordeste , ele havia prometido que apresentaria jogadores e comissão técnica nesta semana.

Segundo Rodger Raniery, diretor jurídico do clube, "ele foi afastado do cargo pelo conselho deliberativo do clube em um prazo de 120 dias, período esse que o conselho vai se reunir em assembleia extraordinária e abrir um processo administrativo para destituí-lo do cargo de presidente, respeitando o processo legal. Ele vai ter direito a ampla defesa", explicou.

Representante de um grupo de empresas investidoras, Nilton Ramos chegou com discurso ousado de levantar o Ferrão para os tempos de glória. As empresas deveriam permanecer no clube até 2017.

O time da Barra do Ceará tem de correr contra o tempo para formar equipe para o campeonato estadual, há menos de um mês para o início da competição. O clube ainda não tem oficializada a comissão técnica.

A reportagem tentou entrar em contato com Nilton Ramos, mas as ligações não foram atendidas.