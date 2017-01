Presidente do Comitê Olímpico Alemão pede banimento da Rússia dos próximos Jogos

"Se violarem as regras do Comitê Olímpico Internacional (COI) de forma tão clara, então devem enfrentar a forma mais severa de punição", disse Hoermann. "É difícil imaginar que o ROC (o Comitê Olímpico Russo) não sabia de um esquema massivo de doping."

As investigações da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) acusam representantes do governo russo e de agências antidoping locais de terem conduzido o sistema de acobertamento das provas, mas poupam o Comitê Olímpico Russo (ROC).

Hörmann diz que, caso as investigações futuras confirmem o envolvimento do ROC no esquema, seria racional para o COI banir a Rússia dos Jogos de 2018 e 2020. O presidente do COI, Thomas Bach, foi o predecessor de Hörmann como chefe do Comitê Olímpico Alemão.