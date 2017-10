Presidente defende que Napoli poupe jogadores conta o City e priorize o Italiano

09:57 · 16.10.2017

O presidente da Napoli, Aurelio De Laurentiis, defendeu nesta segunda-feira que alguns dos principais jogadores do time sejam poupados na partida de terça-feira contra o Manchester City, na Inglaterra, válida pela Liga dos Campeões da Europa, priorizando o confronto do próximo sábado com a Inter de Milão pelo Campeonato Italiano, em casa.

"Os jogadores que estiverem acumulando muitos minutos devem descansar um pouco nesta partida para se manterem bem", disse De Laurentiis, nesta segunda-feira, ao diário esportivo italiano Gazzetta dello Sport. "A partida com a Inter é muito importante".

O City lidera o Grupo F da Liga dos Campeões com seis pontos, três à frente de Shakhtar Donetsk e Napoli. O Feyenoord é o último, sem ainda ter pontuado. O Napoli perdeu na sua estreia para o time ucraniano por 2 a 1, antes de vencer o Feyenoord por 3 a 1.

No Campeonato Italiano, o Napoli ganhou os oito jogos neste início de temporada e está com 100% de aproveitamento, o que lhe dá esperanças de ser campeão pela primeira vez desde que Diego Maradona liderou o clube nas conquistas de 1987 e 1990. "Na Europa, devemos nos preocupar apenas em avançar, não em ganhar todos os jogos", disse De Laurentiis.

O treinador do Napoli, Maurizio Sarri, no entanto, tem ignorado os conselhos e as opiniões tornadas públicas de De Laurentiis. "Você tem que avaliar tudo e saber como usar a estratégia certa" acrescentou o dirigente. "Tenho a sorte de ter um treinador que é um ótimo estrategista".

De Laurentiis também declarou esperar que os elogios do técnico do City, Pep Guardiola, de que o Napoli vem apresentando o futebol mais bonito da Europa, não distraia os seus jogadores. (Guardiola) É um velho lobo e sabe muito bem que tem um ótimo time. Pode ser uma partida impossível para nós ganharmos".