Presidente da Federação Cearense de Futebol rebate pernambucanos sobre extinção Copa do Nordeste

10:00 · 01.02.2017 / atualizado às 10:26

Mauro Carmélio saiu em defesa da Copa do Nordeste, enquanto a Federação Pernambucana de Futebol quer enxugar o torneio. ( Foto: Arquivo )

Evandro Carvalho, sobre um possível impacto negativo que a Copa do Nordeste causa aos estaduais, provocou uma batalha de interesses entre as federações nordestinas. O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, reagiu às palavras de Carvalho e saiu em defesa da competição regional. As declarações do presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) , sobre um possível impacto negativo que acausa aos estaduais, provocou uma batalha de interesses entre as federações nordestinas. O presidente da(FCF),, reagiu às palavras de Carvalho e saiu em defesa da competição regional.

Para Carvalho, se a Copa do Nordeste não for reduzida em 2018, o ideal é que ela seja extinta. O principal argumento seria o baixo público dos jogos dos torneios locais. O mandatário do futebol pernambucano, inclusive, está reunindo comitiva com outras federações locais para pressionar a CBF a acatar a diminuição da competição interestadual.

Mauro Carmélio, por sua vez, destacou que os campeonatos podem acontecer de forma concomitante. "Sua duração, correndo concomitante aos Estaduais, é a ideal, pois todos os clubes têm atividade durante os primeiros meses do ano. No futebol cearense, com diálogo, organização e planejamento, conseguimos realizar a Série A do Estadual com 18 datas, paralelas às 12 da Copa do Nordeste, sem prejuízo aos nossos clubes, que têm a oportunidade de disputar uma competição enxuta e eficiente".

Apesar de defender a Copa do Nordeste, Carmélio diz que isso não quer dizer que a competição estadual seja preterida. "A competição estadual, obviamente, não deve ser extinta. O berço dos clubes brasileiros está nesta competição. É dela que saem os novos valores que vão brilhar nas grandes equipes. É a competição estadual que mantém o interesse do torcedor no futebol. Sem o Estadual nas pequenas cidades, outras formas de lazer irão prevalecer, e todos sairão perdendo".