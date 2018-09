"Preferência é permanecer no Ceará", diz empresário de Robinho

20:15 · 13.09.2018 / atualizado às 20:31

Criado e revelado pelo Ceará, Robinho retorna ao clube após período de empréstimo ao Santa Cruz/PE ( Foto: JL Rosa )

Oriundo das categorias de base do Ceará, Robinho, que ainda não marcou gol com a camisa do Vovô, retornou ao clube após uma boa temporada no Santa Cruz/PE. Perguntado sobre o futuro, o empresário do atacante, Eduardo Madeira, confirmou que a preferência do jogador é permanecer no time de Porangabuçu.

Com contrato até o fim de 2019 no Vovô, Robinho teve o nome envolvido em uma possível transferência ao futebol dos Estados Unidos. Em contato com o Diário do Nordeste, o empresário negou.

“Não procede”, informou Eduardo Madeira, que também é empresário de Ricardinho, Valdo, Richardson e Arnaldo. O lateral Romário, ex-Ceará, também é empresariado por Madeira, além de Ligger, zagueiro do Fortaleza.

“A preferência é permanecer (no Ceará). Vamos conversar (sobre renovação contratual) quando o time sair dessa situação”, finalizou. O Ceará enfrenta o Vitória, no sábado (15), pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida acontecerá na Arena Castelão, às 16h.

O atacante chegou ao Vovô nas categorias de base e logo chamou atenção pela habilidade, mesmo com o porte físico pequeno, pois era magro e sofria muitas faltas. Comparado com Robson de Souza, o Robinho revelado pelo Santos, logo o menino natural de Madalena, registrado como Francisco Welligton, recebeu o apelido do craque da Vila Belmiro.