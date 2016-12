Prefeita eleita de Alto Santo confirma desistência da equipe

20:08 · 26.12.2016

A nova gestão da Prefeitura Municipal de Alto Santo confirmou a desistência do clube em participar da primeira divisão do Campeonato Cearense deste ano. Segundo a futura prefeita da cidade, Iris Gadelha, a nova administração não teve acesso aos custos do clube e por isso, não tem condições financeiras para arcar com a equipe na elite do futebol cearense.

“A administração atual do Alto Santo é uma verdadeira caixa preta. Não podemos assumir um clube sem conhecermos quanto ele vai custar para o município. É lamentável que o time saia da competição apenas por brigas políticas e inveja da atual gestão”, desabafou Íris.

Após a confirmação da notícia que a equipe iria abrir de jogar o cearense, os atletas foram dispensados e muitos ficaram desempregados. O treinador, Raimundo Vagner, agora dirige o Floresta, que busca ficar com essa vaga deixada pelo time do Vale Jaguaribano.

Confira a entrevista: