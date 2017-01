Portuguesa fecha contratação de experiente goleiro que defendeu o Fortaleza

13:54 · 26.01.2017

Ricardo Berna foi campeão cearense em 2016 pelo Fortaleza ( Foto: JL Rosa )

Após anunciar nomes como Sandro Silva, ex-Palmeiras, e Thiago Feltri, ex-Vasco, como reforços, a Portuguesa confirmou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do veterano goleiro Ricardo Berna, de 37 anos de idade, bicampeão brasileiro com a camisa do Fluminense e que estava no Fortaleza na temporada passada.

Ricardo Berna deve ficar na Lusa até o final do Campeonato Brasileiro da Série D. O goleiro aceitou o convite pelo projeto apresentado por Emerson Leão, dirigente nesta nova caminhada da equipe para voltar para as principais divisões do país, e citou o ambiente familiar como um dos motivos que o levaram para a Portuguesa. Ele é natural de São Paulo.

O novo reforço da Portuguesa foi revelado pelo Vegalta Sendai, do Japão, com 17 anos de idade, e logo foi negociado com o Guarani. Atuou por clubes como América Mineiro, União São João, Fluminense, Náutico, Macaé e Fortaleza. Teve uma passagem pela própria Lusa em 2003, mas sem muito destaque.

Ricardo Berna se destacou mesmo com a camisa do Fluminense, com o qual foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e faturou o Brasileirão em 2010 e 2012, ano em que também foi campeão carioca. No Fortaleza, por sua, ganhou status de ídolo e referência na equipe, pela qual conquistou o Campeonato Cearense em 2016.