Por Copa do Brasil e TV, CBF remarca sete jogos do Campeonato Brasileiro

22:00 · 26.04.2018 por Folhapress

As mudanças ocorrerão em partidas da quarta e da quinta rodadas, atendendo a diversas solicitações ( Foto: Thiago Gadelha )

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (26) a alteração de datas, horários e locais de sete jogos do Campeonato Brasileiro de 2018. As mudanças ocorrerão em partidas da quarta e da quinta rodadas, atendendo a diversas solicitações.

A maior demanda é da própria CBF e dizem respeito aos jogos da quinta rodada, entre 12 e 13 de maio. Por conta de jogos das oitavas de final da Copa do Brasil que serão realizados nos dias 9 e 10 de maio envolvendo nove times da primeira divisão (Bahia, Vasco da Gama, Grêmio, Corinthians, Vitória, América-MG, Palmeiras, Flamengo e Santos), a entidade máxima do futebol brasileiro decidiu promover os ajustes na tabela da Série A, "respeitando assim o intervalo regulamentar entre partidas de um mesmo clube".

Marcados para o sábado (12), os jogos Corinthians x Palmeiras e Vasco da Gama x Vitória foram remarcados para o dia seguinte. O jogo Chapecoense x Flamengo segue no domingo (13), mas acontecerá às 16h (de Brasília), e não às 11h. Já os jogos Botafogo x Fluminense e Ceará x América-MG, que aconteceriam no domingo (13), foram adiados para segunda-feira (14).

O Flamengo também pediu a alteração de seu jogo contra o Internacional, pela quarta rodada, no dia 6 de maio. No entanto, manteve data e horário, pedindo apenas para jogar no Maracanã ao invés de atuar na Ilha do Urubu -pedido acatado pela CBF.

Por fim, a pedido da Rede Globo, a CBF remarcou o jogo Ceará x América-MG pela quinta rodada. O jogo, que aconteceria no domingo (13), foi adiado para a segunda-feira (14), com início às 20h (horário de Brasília), de forma a ser exibido pelo canal de TV por assinatura SporTV.

Confira datas, horários e locais dos jogos remarcados:

6 de maio (domingo)

16h: Flamengo x Internacional (Maracanã)

16h: Sport x Bahia (Ilha do Retiro)

13 de maio (domingo)

16h: Corinthians x Palmeiras (Arena Corinthians)

16h: Vasco da Gama x Vitória (São Januário)

16h: Chapecoense x Flamengo (Arena Condá)

14 de maio (segunda-feira)

20h: Botafogo x Fluminense (Nilton Santos)

20h: Ceará x América-MG (Arena Castelão)