Por condições ruins do mar, organização adia disputa no Havaí

16:13 · 12.12.2017 por Estadão Conteúdo

No quinto dia da janela de disputa, a organização da etapa de Pipeline do Circuito Mundial de Surfe optou nesta terça-feira por cancelar as baterias do dia por causa das condições ruins do mar em Pipeline, no Havaí. A expectativa era de boas ondas, segundo as previsões, mas isso não se confirmou e a direção optou por adiar a competição, a última do calendário do Circuito Mundial.

"Não vamos ter competição hoje. As ondas diminuíram de tamanho, para três a cinco pés, e o vento maral atrapalha. As condições estão muito ruins, cancelamos as baterias e amanhã [quarta] teremos uma nova chamada logo cedo aqui no Havaí", explicou o brasileiro Renato Hickel, diretor da WSL, a Liga Mundial de Surfe, que organiza o Circuito.

Até agora só houve um dia de disputa, na segunda-feira, sem contar a triagem, que ocorreu em outro dia inteiro de competição. Foram realizadas nove baterias da primeira fase e ainda faltam três baterias para encerrar esta fase e começar a repescagem, onde Gabriel Medina e Julian Wilson vão decidir se continuam na briga pelo título mundial.