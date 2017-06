Por 3 a 2, Corinthians vence São Paulo mais uma vez na temporada

19:21 · 11.06.2017

A Arena Corinthians, em Itaquera, foi novamente a fortaleza para o clube mandante e o terror para o São Paulo. No clássico deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o time da casa ganhou por 3 a 2 e se consolidou como líder da competição, agora com 16 pontos, ao explorar as falhas do adversário. O resultado manteve a escrita de que na nova casa alvinegra, a equipe tricolor não consegue vencer.

São agora sete jogos sem ganhar dos corintianos no Itaquerão. A nova chance para acabar com a escrita será só no próximo ano. O tabu permaneceu por mais um clássico porque um time instável se viu superado por outro mais consistente e preparado para explorar os erros adversários. O Corinthians jogou com a segurança de que uma hora o São Paulo daria espaços e seria possível aproveitar. E o líder do Brasileiro quase não vacila.

Apesar de clássicos terem como panorama serem um duelo à parte da competição, o resultado foi muito coerente às campanhas dos times. O Corinthians continua invicto e alcançou a sexta vitória seguida. Já o São Paulo perdeu a terceira fora de casa, embora quase tenha empatado nos minutos finais.

Os rivais se enfrentaram pela quarta vez no ano. Portanto, tinham a clara noção de como poderiam surpreender as já conhecidas armas adversárias. O São Paulo, por exemplo, tentou apostar no trio de zagueiros Maicon, Douglas e Lucão. Foi um fracasso. Em 15 minutos foram quatro chances claras do Corinthians, desentrosamento são-paulino e gol alvinegro, com Romero, aos seis minutos.

O show de falhas do São Paulo parecia um desastre ininterrupto até o empate equilibrar a partida. Após desperdiçar tantas chances, o Corinthians viu Gilberto igualar aos 17 minutos, ao completar de cabeça cobrança de falta em posição irregular. O empate parcial forçou um equilíbrio de forças, pois o time tricolor se viu mais confiante e organizado. A defesa parou de dar sustos por alguns minutos.

O consistente Corinthians não ficou inseguro com a evolução adversária em campo e à espera do momento de dar a ferroada, viu novamente a defesa são-paulina contribuir. Maicon errou um passe Jô saiu livre e finalizou. No rebote do goleiro, Lucão vacilou e a bola ficou para Gabriel completar para as redes, aos 39 minutos.

Após ousar na escalação, Ceni desfez o sistema de três zagueiros no intervalo. O São Paulo passou a ter uma formação mais convencional, o 4-3-3, com o lateral-direito Bruno na vaga de Lucão e na esperança de não ter mais apagões na defesa.

A mudança melhorou o time, mas não resolveu. O Corinthians conseguiu ampliar de pênalti, com Jadson, aos 17 minutos da etapa final, desta vez sem precisar contar com algum presente são-paulino. Jô, que desta vez não conseguiu justificar a fama de artilheiro dos clássicos desde a sua volta ao clube alvinegro acabou sofrendo a penalidade cometida por Douglas.

Mesmo atrás no placar, a equipe de Ceni buscou a reação e quando diminuiu, com Wellington Nem, aos 37, causou um sufoco e pressionou bastante em busca do empate. O fim do jogo foi o único momento em que o Corinthians pareceu inseguro, mas, por estar na sua fortaleza, segurou o resultado positivo.

A derrota no Itaquerão fez o São Paulo estacionar nos nove pontos antes de voltar a campo na quarta-feira para enfrentar o Sport, às 19h30, em Recife, pela sétima rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 21h45, o Corinthians recebe o Cruzeiro em seu estádio por esta mesma rodada.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 2 SÃO PAULO

CORINTHIANS - Cássio; Paulo Roberto, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson (Camacho), Marquinhos Gabriel (Clayson) e Romero (Clayton); Jô. Técnico: Fábio Carille.

SÃO PAULO - Renan; Douglas, Lucão (Bruno) e Maicon; Marcinho, Jucilei, Militão, Cícero (Wellington Nem) e Júnior Tavares; Gilberto (Thomaz) e Pratto. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Romero, aos 6, Gilberto, aos 17, e Gabriel, aos 39 minutos do primeiro tempo; Jadson, aos 17, Wellington Nem, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro.

CARTÕES AMARELOS - Cícero e Guilherme Arana.

PÚBLICO - 42.443 pagantes.

RENDA - R$ 2.386.356,00.

LOCAL - Itaquerão, em São Paulo.

fonte: Estadão Conteudo