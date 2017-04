Pivô de polêmica com o Inter, Victor Ramos acerta com a Chapecoense

18:35 · 06.04.2017 / atualizado às 18:38 por Estadão Conteúdo

O zagueiro chegará a Chapecó nesta sexta-feira (7) para ser submetido a exames médicos antes de assinar contrato ( Foto: Divulgação/Vitória )

A Chapecoense confirmou nesta quinta-feira (6) o acerto de mais um reforço para a temporada. O clube fechou com o zagueiro Victor Ramos, de 27 anos, ex-jogador do Vitória e pivô da polêmica tentativa do Internacional de manter-se na Série A do Campeonato Brasileiro através dos tribunais.

A diretoria do clube catarinense não deu maiores informações sobre o acordo, mas trata-se de mais um contratado em meio ao processo de reconstrução da equipe. O jogador chegará a Chapecó nesta sexta-feira (7) para ser submetido a exames antes de assinar contrato.

A tendência é que Victor Ramos assine até o fim do ano, por empréstimo. O jogador estava no Vitória até o fim do ano passado quando voltou para o Monterrey/MEX, clube com o qual possui vínculo.

Victor Ramos não pode atuar na primeira fase da Libertadores, uma vez que o prazo de inscrição já se encerrou, mas chega para reforçar o setor defensivo para o Brasileirão e para uma possível segunda fase do torneio continental. Ele disputará posição com nomes como os de Nathan, Grolli, Luiz Otávio e Fabrício Bruno, além de Neto, quando voltar a atuar.

Ele se tornou pivô da polêmica envolvendo o Internacional e o Vitória ao fim do último Campeonato Brasileiro. O time gaúcho entrou com ação por uma suposta irregularidade na inscrição de Victor Ramos na competição, mas o caso chegou ao fim nesta quinta com a rejeição da Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) em julgá-lo.