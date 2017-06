Philippe Coutinho comemora braçadeira de capitão e exalta o comando de Tite

17:29 · 12.06.2017 por Estadão Conteúdo

Coutinho procurou dividir a responsabilidade com todos os companheiros ( Foto: AFP )

O meia Philippe Coutinho demonstrou orgulho, em entrevista coletiva nesta segunda-feira em Melbourne, na Austrália, pela oportunidade de usar a braçadeira de capitão do Brasil no duelo desta terça-feira, às 7h05 (horário de Brasília), contra o selecionado local. O jogador do Liverpool a recebeu a notícia no dia em que completou 25 anos. Ao falar sobre a capitania - ele será o nono capitão do rodízio implementado pelo treinador -, enalteceu a evolução da seleção sob o comando do técnico Tite.

"Acho quando o professor chegou, nos trouxe a confiança, o trabalho duro a cada treinamento. A seleção foi evoluindo, jogando bem, merecendo vencer os jogos e hoje a seleção joga num nível diferente. Falando da braçadeira, para mim é um momento especial, recebi a notícia no dia do meu aniversario também. Então, é uma felicidade muito grande", comemorou o meia.

Entretanto, Philippe Coutinho descartou a responsabilidade de assumir o protagonismo do time na ausência de Neymar, que não foi convocado por Tite para os amistosos contra a Argentina e a Austrália.

"A responsabilidade dentro do campo a gente divide entre todos os jogadores. O jogo é coletivo. Claro que quando o Neymar está, ele é uma peça diferente, cria as jogadas, é um dos melhores do futebol, mas a responsabilidade é dividida entre todos", frisou Philippe Coutinho.

O meia também demonstrou tranquilidade por ter de desempenhar um papel diferente dentro de campo na partida contra os australianos. Philippe Coutinho deverá jogar mais centralizado, função que revelou já ter desempenhado no Liverpool.

"A gente treina bastante. Dois anos atrás, jogava nessa posição no clube, joguei o ano inteiro. É um aposição que gosto de jogar voltei a jogar no clube, me senti à vontade. Aqui, é tentar fazer o que o professor pede. Jogar livre, mas com responsabilidade na marcação", avaliou o meia.