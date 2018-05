10:23 · 02.05.2018 por Estadão Conteúdo

Pela Libertadores, Corinthians testa força como mandante contra o Independiente ( Foto: Divulgação/SC Corinthians )

O Corinthians enfrenta nesta quarta-feira o Independiente, às 21h45, na Arena Corinthians, em São Paulo, que pode definir o ânimo até a parada para a Copa do Mundo da Rússia.

No torneio sul-americano, uma vitória nesta quarta-feira diante do rival argentino deve encaminhar a classificação para a próxima fase. A chave está equilibrada. O Corinthians lidera o Grupo G com sete pontos, mas a distância para o último colocado, o próprio Independiente, é de apenas quatro. Nesta terça, o time brasileiro estudou o adversário. “Estávamos vendo o jogo deles, tem um histórico de vitórias grande fora de casa. É uma equipe perigosa, vimos isso lá na Argentina, tem muita qualidade e movimentação. Teremos de estar muito concentrados”, ensinou o zagueiro Henrique.

Nesta quarta-feira, o time deverá ter o retorno do meia Jadson na criação das jogadas. O atacante Clayson foi vetado por causa de dores no joelho direito.