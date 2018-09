Pedro vai ficar sem jogar por até seis meses

10:57 · 18.09.2018 por Folhapress

Com lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, o atacante Pedro será operado e poderá desfalcar o Fluminense por até seis meses. A informação será anunciada pelo clube nesta terça-feira (18).

O centroavante de 21 anos se lesionou em jogo contra o Cruzeiro e foi cortado da seleção brasileira dos amistosos de setembro contra Estados Unidos e El Salvador. Os médicos do clube tentaram fazer um tratamento convencional, mas foi constatada a necessidade da intervenção cirúrgica.

Clube interessado no atleta, o Real Madrid tinha conversas adiantadas com o Flu para um eventual negócio, mas a lesão coincidiu com o fim da janela de transferências, o que significou um sinal amarelo para o prosseguimento das tratativas. Com 50% dos direitos do jogador, o clube das larajeiras já recusou ofertas do Monterrey (MEX) e do Bordeaux (FRA).