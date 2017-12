Paulinho faz dois, Barça goleia e mantém folga sobre Real antes do clássico

20:09 · 17.12.2017 / atualizado às 20:18 por FolhaPress

Autor de dois gols na partida de hoje (17), Paulinho já é o terceiro artilheiro do Barcelona na temporada ( Foto: AFP )

O Barcelona segue tranquilo na liderança do Campeonato Espanhol. Neste domingo (17), o time não teve problemas para golear por 4 a 0 o Deportivo La Coruña, no Camp Nou, com dois gols de Luis Suárez e dois do brasileiro Paulinho, que foi titular.

O resultado mantém a folga de 11 pontos sobre o arquirrival Real Madrid antes do clássico da próxima rodada, sábado (23), no Santiago Bernabéu. O Barça lidera com 42 pontos, contra 36 do Atlético de Madrid, 34 do Valencia e 31 do Real. Já o Deportivo, com 15, está em 17º, à beira da zona do rebaixamento.

O Barça poderia ter feito mais, mas a arbitragem não validou um gol legítimo de Suárez que cruzou totalmente a linha, e Messi ainda perdeu um pênalti na segunda etapa, parando em boa defesa do goleiro Rubén.

O uruguaio estava inspirado no jogo. Logo no começo, aplicou um belo drible entre as pernas de um marcador. Na sequência, teve um gol anulado por impedimento. O primeiro gol saiu após lindo lançamento de Iniesta para Messi, que deixou Suárez tranquilo para balançar a rede; o segundo, após cruzamento de Sergi Roberto que o camisa 9 completou na segunda trave.

O lance mais polêmico, porém, foi um chute de letra, à queima-roupa, que o goleiro Rubén Martínez salvou quando a bola já havia cruzado totalmente a linha. Mesmo com as reclamações dos jogadores do Barcelona, o árbitro não deu o gol. É a segunda vez que o Barça tem um gol não validado após a bola entrar - o primeiro foi em chute de Messi no empate por 1 a 1 com o Valencia.

O brasileiro Paulinho chegou a seis gols no Campeonato Espanhol mostrando oportunismo. Primeiro, Messi fez jogada individual e chutou na trave; no rebote, o volante da seleção apareceu bem dentro da área para se antecipar ao zagueiro Sidnei e mandar para as redes. No segundo tempo, filme repetido: chute na trave de Jordi Alba, e Paulinho aparecendo no rebote para fazer sem goleiro. Ele já é o terceiro artilheiro do Barcelona na temporada, atrás apenas de Messi e Suárez.

Antes de o jogo começar, Messi mostrou à torcida no Camp Nou sua nova Chuteira de Ouro, prêmio dado ao artilheiro das ligas europeias da temporada passada - ele anotou 37 gols no último Espanhol. Já com a bola rolando, o craque argentino tentou de todas as formas, mas não fez o dele. Ele parou em grande defesa de Rubén após ajeitada de Suárez, e depois mandou nada menos que três bolas na trave (em uma delas, Paulinho fez no rebote). Para completar, perdeu um pênalti no segundo tempo.