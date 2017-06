Para Richardson, Ceará encontrou o 'espírito de Série B'

13:54 · 12.06.2017 / atualizado às 14:10

Meia conquistou a primeira vitória em campo no Brasileirão da Série B 2017 ( Foto: Diário do Nordeste )

Brasil de Pelotas pela 6ª rodada da Série B teve uma sensação diferente para os jogadores do Vovô. Para os atletas alvinegros, que ficaram no gramado comemorando efusivamente após o apito final, o resultado positivo veio pelo espírito de Série B mostrado por ele e que a raça demonstrada pode fazer a diferença para a conquista do acesso. A vitória de 3 a 2 do Ceará no último sábado contra opela 6ª rodada dateve uma sensação diferente para os jogadores do Vovô. Para os atletas alvinegros, que ficaram no gramado comemorando efusivamente após o apito final, o resultado positivo veio pelo espírito de Série B mostrado por ele e que a raça demonstrada pode fazer a diferença para a conquista do acesso.

"Este é o espirito da competição. Foi um jogo diferente, com menos bola no chão, mais imposição física e batalha, de muita vontade de todos que entraram. Estamos de parabéns pela partida que o time fez. Pelo espírito que o time teve merecíamos a vitória, e o Rafael Carioca fez o gol no final, ao acertar um grande chute. O espírito da competição pede isso e provamos que a equipe é muito qualificada e luta até o final", destacou o volante Richardson.

O volante lembrou que a equipe do Ceará não tem desistido de buscar o resultado e citou a vitória contra o Londrina e a de sábado diante do Brasil. "Mostramos que sabemos o espírito da competição. Estamos mostrando que vamos nos dedicar até o final. Contra o Londrina, vencemos com gol no finalzinho, contra o América/MG apesar de termos perdido não deixamos de buscar o gol e neste jogo (contra o Brasil), abrimos 2 a 0, eles empataram e fomos para cima, conseguindo o gol".

O técnico Givanildo Oliveira também destacou a raça da equipe. "Foi partida brilhante, foi uma vitória de quem quer chegar. Não deu na técnica, foi difícil de jogar, marcam muito forte, vontade, raça e ganharmos o jogo". O Ceará enfrenta o Santa Cruz, nesta terça-feira (13), na Arena Castelão, às 21h30.