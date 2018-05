Para evitar crise, Corinthians enfrenta o Vitória para avançar na Copa do Brasil

09:33 · 10.05.2018 por Estadão Conteúdo

Passar pelo Vitória nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Corinthians, em São Paulo, terá um efeito imediato prático para o Corinthians: colocará o time nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas há outras consequências secundárias bastante importantes para o técnico Fábio Carille e seus comandados. Paz para a sequência do trabalho é uma delas. Neste domingo, por exemplo, enfrentar o dérbi contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro terá um peso com o time classificado e outro bem diferente em caso de eliminação, por mais que o foco do semestre continue sendo a Copa Libertadores.

Outra será evitar igualar o pior jejum de vitórias do treinador desde que ele foi efetivado no comando da equipe no final de 2016. Entre os dias 12 e 26 de março do ano passado, o Corinthians ficou cinco partidas sem ganhar. Já a série negativa atual acumula quatro tropeços: o empate com o próprio Vitória (0 a 0), em Salvador, pelo jogo de ida da Copa do Brasil; as derrotas para Atlético Mineiro (1 a 0), pelo Brasileirão, e Independiente (2 a 1), na Libertadores; além do empate em 1 a 1 com o Ceará, no último domingo, também pelo Brasileirão.

Por isso, além de se classificar nesta quinta-feira, será importante para Fábio Carille e seus pupilos avançarem vencendo, pois impediriam uma nova sequência como a da temporada anterior. Como não há critério de gol fora de casa neste ano, qualquer nova igualdade no placar levará a definição da vaga para as penalidades. Quem vencer carimba lugar na próxima fase.

"Nosso trabalho, além de jogar, é conversar para tentar acertar as coisas que não vêm dando certo. Não vencer há quatro jogos não preocupa tanto porque sabemos do trabalho que temos feito e da sequência que enfrentamos. Agora, descansados, vamos buscar as classificações e os pontos perdidos", afirmou o meia Rodriguinho, que volta ao time após ter sido poupado contra o Ceará, também na Arena Corinthians.

Aliás, esta é outra questão importante para o confronto contra os baianos. Jogar em seu estádio, em 2018, não tem sido sinônimo de vitória para os corintianos até aqui, por mais que o retrospecto ainda seja favorável. Em 13 jogos, foram oito vitórias, um empate e quatro derrotas - aproveitamento de 64,1%.

Principal jogador do time no ano, Rodriguinho é a esperança de um futebol mais vistoso no Corinthians. Mas ele terá uma companhia especial na missão: Pedrinho esteve entre os titulares no último treino antes da partida e deverá começar jogando pela segunda vez consecutiva. "É um garoto que tem muita qualidade, já demonstrou em outras partidas, mesmo entrando e decidindo. Esperamos que ele possa se dar bem no jogo, a confiança dele já está alta, pelo carinho da torcida e dos companheiros. Ele merece ter uma sequência legal", falou Rodriguinho, a respeito do colega.

Por outro lado, Clayson, Ralf e Fagner, todos lesionados, permanecem fora de combate. O centroavante Roger não poderá ajudar o Corinthians, pois já defendeu outra equipe (Internacional) nesta edição da Copa do Brasil.