Para Éverson, defesa será pilar do Ceará de Gilmar Dal Pozzo

08:31 · 06.01.2017 por Vladimir Marques

Para o goleiro, a prioridade em 2017 será tomar poucos gols e jogar mais compacto ( Foto: CID BARBOSA )

O início de temporada e mudança de técnico elevaram a expectativa sobre um "novo" Ceará em 2017, após a reestruturação do elenco e a chegada do treinador Gilmar Dal Pozzo. Nada mais natural para um clube que ficou sem conquistas em 2016 e as busca este ano. Por isso, o goleiro Éverson espera um Ceará diferente, e menos vulnerável com o novo treinador.

Para o goleiro, a prioridade em 2017 será tomar poucos gols e jogar mais compacto. Em 66 jogos em 2016, o Vovô sofreu 68 gols, média de mais de um gol por partida. "Cada técnico tem sua metodologia de trabalho e o Dal Pozzo prioriza compactação, a posse de bola e não tomar gol. Pode pegar os números dele e ver que as equipes que treinou tomaram poucos gols. Por isso, vamos priorizar a defesa e não tomar gol. Sabemos que se não tomarmos, terão atacantes que qualidade para marcar gols lá na frente".

Éverson adianta que após a ano sem títulos, 2017 precisa ser diferente. "O professor já colocou as metas nessas quatro competições, e entre elas está o título estadual. O Ceará é grande, precisa de títulos e começar bem, com o pé direito nos dará confiança para conquistar o acesso no segundo semestre".