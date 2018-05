Para driblar cansaço, Corinthians jogará com um time misto contra o Ceará

08:26 · 06.05.2018 / atualizado às 08:29 por Estadão Conteúdo

Um dos titulares certos para a partida contra o Ceará é o zagueiro Henrique ( Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians )

Um Corinthians bem diferente vai a campo para enfrentar o Ceará neste domingo (6), às 11 horas, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o elenco no limite das condições físicas, o técnico Fábio Carille vai deixar de lado as suas convicções de mexer o mínimo possível no time e escalará uma formação mista para o duelo matinal.

O horário do jogo também é um aspecto que incomoda o treinador. Em quatro rodadas deste Brasileirão, o time alvinegro já vai para o segundo compromisso pela manhã. “Não sei qual é a ideia da CBF, mas no ano passado eles tiveram muito cuidado para que cada equipe fizesse dois jogos às 11 horas. Estamos indo para o segundo (venceu o Paraná por 4 a 0, em Curitiba, há duas semanas). Acredito que vai ser o último neste horário”, disse o técnico.

Desde o início do Brasileirão, o Corinthians tem jogado sempre duas vezes por semana e continuará neste ritmo até a paralisação para a Copa do Mundo. Depois do Ceará, serão três compromissos importantes. Encara o Vitória, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, faz o clássico contra o Palmeiras, na Arena Corinthians, e visita o Deportivo Lara, na Venezuela, pela Copa Libertadores.

Por tudo isso, a hora é de descanso. Os titulares certos são os zagueiros Henrique e Balbuena, o volante Gabriel e o meia Maycon. “Eles não me preocupam fisicamente”, explicou Fábio Carille. O goleiro Cássio também pode atuar para manter o ritmo. Os demais devem descansar.

A expectativa fica para a primeira vez do atacante Pedrinho como titular na temporada e a possibilidade da equipe ter estreias na partida deste domingo. O centroavante Roger, contratado junto ao Internacional, deve ficar no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. O meia Thiaguinho, que chegou do Nacional-SP, também pode ser opção.