Palmeiras se inspira na Libertadores para bater a Chapecoense neste domingo (29)

09:08 · 29.04.2018 / atualizado às 09:13 por Estadão Conteúdo

O Palmeiras venceu o Boca Juniors por 2 a 0 na última quarta-feira, em Buenos Aires. ( JUAN MABROMATA / AFP )

Quatro dias depois de ter conseguido a classificação antecipada para a fase final da Copa Libertadores, o Palmeiras volta a campo neste domingo disposto a aplicar no Campeonato Brasileiro o bom futebol demonstrado em Buenos Aires, na vitória sobre o Boca Juniors, na última quarta-feira. O plano do técnico Roger Machado é conseguir diante da Chapecoense, no Allianz Parque, a primeira grande atuação pela competição nacional.

"Estar classificado com antecedência de duas rodadas na Libertadores te possibilita transferir seu entusiasmo e motivação para o Campeonato Brasileiro. O ambiente fica mais leve para se trabalhar, com um pouco mais de calma" afirmou Roger. Nas duas primeiras rodadas, o time empatou contra o Botafogo fora de casa e bateu por 1 a 0 o Internacional, em São Paulo.

A atuação contra a equipe gaúcha, inclusive, foi avaliada por Roger como apenas regular. A diferença daquele momento para o atual é o ambiente. O time vivia naquele momento a instabilidade posterior à derrota na final do Campeonato Paulista, para o Corinthians, e agora desfruta de outra fase. "Desejamos seguir evoluindo e que as coisas sigam crescendo. O momento instável uma hora passa", disse o treinador.

O Palmeiras pode ter algumas alterações na formação titular. O desgaste pela sequência de jogos vai determinar a escalação. Um dos mais cotados a sair do time é Edu Dracena. O zagueiro não havia sido titular no ano até o fim de semana passado, atuou duas partidas em sequência e agora deve ser preservado. Na quinta-feira o time tem como compromisso o Alianza Lima, no Peru pela Copa Libertadores.

O ânimo palmeirense para o jogo com a Chapecoense não faz o treinador se sentir favorito. "Tivemos uma grande atuação contra o Boca Juniors, mas ela foi o jogo ideal para esse adversário. Vamos ter outros jogos que o tipo de atuação terá de ser outro", afirmou. Será a primeira partida do Palmeiras na arena neste Brasileiro. O show da banda Radiohead na arena palmeirense, no último final de semana, levou o encontro com o Inter para o Pacaembu.