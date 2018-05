Palmeiras faz três no Atlético-PR em Curitiba e é vice-líder do Brasileiro

19:41 · 06.05.2018 por FolhaPress

O Palmeiras conseguiu um excelente resultado na tarde deste domingo (7), ao vencer o Atlético-PR por 3 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba.Os gols palmeirenses foram marcados por Marcos Rocha, Bruno Henrique e Willian.O resultado levou a equipe alviverde aos oito pontos ganhos, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, após quatro rodadas disputadas. Com 10 pontos, o Flamengo lidera a competição.

O Atlético-PR, por sua vez, perdeu a chance de encostar nos líderes. O clube de Curitiba estacionou nos cinco pontos, agora na oitava posição da Série A.O resultado deste domingo manteve a fama de bom visitante adquirida pelo Palmeiras na atual temporada.

A equipe alviverde agora soma 11 vitórias em 14 partidas disputadas fora de casa, com dois empates e apenas uma derrota. O clube é o melhor no quesito entre todos os integrantes da primeira divisão nacional.

O tropeço também representou o primeiro revés de Fernando Diniz no comando do Atlético-PR. Antes de encarar o Palmeiras, o treinador tinha quatro vitórias e seis empates no cargo.No jogo, o Palmeiras foi superior e abriu o placar na etapa inicial, aos 43 minutos. Dudu cruzou no peito de Keno, que rolou para Bruno Henrique bater firme e abrir o placar.

No segundo tempo, aos 16 minutos, após cobrança de escanteio ensaiada, Marcos Rocha tocou para Dudu na área, que bateu forte para a boa defesa de Santos. No rebote, o mesmo Marcos Rocha finalizou de primeira para ampliar.

No fim, Willian ainda fez o terceiro, após toque de Hyoran. Depois, Pablo ainda diminuiu nos acréscimos para o Atlético-PR. E foi só na Arena da Baixada.