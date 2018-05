Palmeiras estreia na Copa do Brasil e trata competição com atenção redobrada

09:36 · 09.05.2018 por Estadão Conteúdo

A expectativa pelo reencontro contra o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, ganha uma pausa para o Palmeiras iniciar a busca pelo objetivo mais rentável da temporada de 2018. A equipe estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil contra o América-MG, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, motivado pela curta distância em direção ao título.

Como começa a caminhada já nas oitavas de final, o Palmeiras tem no máximo oito jogos para chegar ao título e ao prêmio recorde de R$ 50 milhões para quem for campeão. A curta rota é um incentivo a mais para a disputa do torneio. Como a decisão será em outubro, a competição é a chance de título mais próxima no calendário.

“A Copa do Brasil é importante para o nosso elenco dentro do projeto que foi oferecido a nós, jogadores, durante o ano”, disse o lateral-direito Marcos Rocha. “Temos que jogar com a força máxima porque é importante vencer a Copa do Brasil”, completou.

O técnico Roger Machado concorda com esse raciocínio e levou a sério a preparação para o jogo. O último treinamento, ainda em São Paulo, foi fechado. O time deve ser escalado com os principais titulares, sem preocupação em poupar atletas para o clássico deste domingo na Arena Corinthians, pela quita rodada do Brasileirão.

A preocupação do Palmeiras é conseguir manter o foco em variadas competições. O clube entende que ao ter priorizado demais a Copa Libertadores no ano passado, foi negligente e deixou escapar oportunidades em competições como a Copa do Brasil. A eliminação de 2017 veio nas quartas de final ao sofrer um gol do Cruzeiro no final.

A partida de volta contra o América-MG será no estádio Allianz Parque, em São Paulo, daqui somente duas semanas.