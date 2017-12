Palmeiras e Flamengo acompanham sorteio da Libertadores sob risco de 'grupo da morte'

17:41 · 19.12.2017 por Folhapress

O sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2018 acontece nesta quarta-feira (20), no centro de convenções da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Antes mesmo de o evento acontecer, já é possível fazer o que o torcedor mais gosta: simular os possíveis adversários de suas equipes. A reportagem traz algumas projeções do que pode acontecer no torneio de 2018.

Os times estão separados em quatro potes de acordo com o ranking da Conmebol, definido através dos seguintes critérios: o desempenho do time na Libertadores nos últimos dez anos, um coeficiente histórico baseado em todas as participações do time na competição sul-americana e a performance da equipe nas últimas dez edições dos campeonatos locais.

Baseado nisso, já é possível definir quem deve ficar em cada pote. Palmeiras e Flamengo, presentes nos potes 2 e 3, são os favoritos a encontrarem pela frente um 'grupo da morte'.

Vale lembrar que, de acordo com o regulamento da competição sul-americana, dois clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo -a não ser que um time venha da pré-Libertadores.

Por essa razão, Palmeiras e Flamengo não pegam Grêmio, Santos, Corinthians e Cruzeiro, todos estes cabeças de chave, mas obrigatoriamente terão como adversário ao menos uma dessas equipes, todas elas do pote 1: Boca Juniors, River Plate, Atlético Nacional (COL) ou Peñarol (URU).

Projeções

Tomando o Palmeiras como exemplo, o clube alviverde ainda pode ter pela frente o Colo-Colo, que está no pote 3, e o Junior Barranquilla (COL), semifinalista da Sul-Americana deste ano e que disputa a pré-Libertadores. Um possível grupo, portanto, seria Palmeiras, Boca Juniors, Colo-Colo e Junior Barranquilla.

Já o Flamengo ainda pode encontrar, por exemplo, vindo do pote 2, seu algoz na final da Sul-Americana, o Independiente (ARG), ou ainda outro perigoso time argentino, o Estudiantes. Para completar, os flamenguistas correm o risco de ter o Vasco como adversário no grupo, vindo do pote 4 -quatro clubes ainda estão indefinidos, já que eles virão das fases eliminatórias.

Portanto, um grupo possível é River Plate, Libertad (semifinalista da Sul-Americana), Flamengo e Vasco. Outra possibilidade para o time rubro-negro é uma chave com Atlético Nacional, Independiente e Vasco como rivais.

Prováveis cabeças-de-chave, Corinthians, Santos, Cruzeiro e Grêmio irão escapar de River e Boca, mas, assim como o Flamengo, podem ter de encarar outros dois argentinos complicados: Independiente e Estudiantes.

Do pote 3, podem vir o Racing (desde que não saia um clube argentino no pote 2) ou chilenos como Colo-Colo e Universidad do Chile. No pote 4, um possível confronto com vascaínos, Chapecoense, ou os colombianos Independiente de Santa Fe e Junior Barranquilla também são possíveis.

Vale lembrar que resta apenas um time a ser definido para conhecermos todos os participantes da Libertadores 2018 (incluindo a fase preliminar): Unión Española e Universidad Concepción decidem quem vai ficar com a última vaga destinada ao Chile.

O jogo decisivo, de volta, acontece nesta quarta-feira (20), sendo que a Universidad Concepción venceu o primeiro confronto pelo placar de 1 a 0.