Palmeiras confirma a contratação do atacante Keno, ex-Santa Cruz

12:43 · 20.12.2016 por Estadão Conteúdo

Keno é o terceiro reforço do Palmeiras confirmado para o ano que vem ( Foto: Divulgação/ Site oficial do SE Palmeiras )

O Palmeiras confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Keno, um dos destaques da última edição do Campeonato Brasileiro, atuando pelo Santa Cruz. O jogador de 27 anos acertou com o clube até o final de 2020. "Fico muito feliz por estar fazendo parte deste grupo para 2017 e que o meu ano seja melhor do que o de 2016. Vou dar o meu máximo para ajudar a equipe", afirmou o atleta.

Depois de passar por vários clubes, entre eles, Paraná, São José (RS), Atlas do México e Ponte Preta, Marcos da Silva França viveu um grande momento nesta edição torneio nacional, ao anotar dez gols. "O ano de 2016 foi um dos melhores anos da minha carreira. Espero manter esse ritmo e ajudar o Palmeiras, que é o mais importante", afirmou.

Embora não seja contratado com o status de titular, Keno pode contribuir também com a experiência na disputa da Copa Libertadores. Em 2015, o atacante participou do torneio pelo Atlas, do México, mas foi eliminado na fase de grupos.

"Disputei a Libertadores do ano passado pelo Atlas-MEX e será totalmente diferente agora que estou no Brasil, no campeão brasileiro. Será difícil, teremos muitos times pela frente para conseguir o objetivo, mas nada é impossível para quem quer ser campeão. O Palmeiras vai muito forte para essa batalha", avalia.

Keno é o terceiro reforço do Palmeiras confirmado para o ano que vem. Ainda nesta segunda-feira, o clube confirmou a contratação dos meias Raphael Veiga, do Coritiba, e de Hyoran, da Chapecoense.